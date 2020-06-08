國際財經

美國華爾街投資者對經濟重啟持續抱持樂觀態度，加上上周五公布的非農就業報告遠勝預期，帶動美股周一高開後輾轉向上，道指踏入中段已將升幅擴大至超過300點；尾段傳出聯儲局放寬中小企業「主街」抗疫貸款計劃的申請條款，為大市增添上升動力，道指最終以接近全日高位收市，急漲461點；納指盤中破頂，並創下收市紀錄新高，為今年2月以來再次創下收市新高；標指也收復今年以來所有跌幅。

道指收市報27572點，升461點或1.70%；全日高見27580點，升幅達到469點。標普500指數收市報3232點，升38點或1.20%。納指收市報9924點，升110點或1.13%；盤中曾高見9927點。波音股價抽高12.19%，為表現最強的道指成分股，雷神都升2.93%。科技股個別發展，IBM攀升2.86%，微軟、思科都蘋果都升約0.6%，英特爾則回落1.04%，為跌幅最大的道指成分股。航空股受惠經濟重啟，聯合航空上揚14.84%，美國航空及達美航空分別攀升9.25%和8.23%。

波音飆逾12% 航空股受捧

美國總統特朗普向中國和歐盟施壓，要求撤銷對美國龍蝦的關稅，否則會對其採取報復性措施。他還指派美國白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)，研究對歐盟汽車和未指定中國產品的懲罰性關稅。

OPEC+同意延長減產協議至7月底，以持續平衡全球原油市場。OPEC+先前達成協議，自5月1日起，在5月及6月每天減產970萬桶石油，根據新的協議，7月將繼續每日減產960萬桶。

OPEC+對於有國家不遵守減產並不滿意，因此要求於5月至6月無法實現100%減產的國家，將需要在7月至9月進行補償。減產計劃將於未來每個月進行審查，直至今年12月。

金價由兩個月低位回穩，交易商憧憬各國央行繼續推出刺激經濟措施，利好消息蓋過美股造好帶來的市場風險減退因素，紐約8月期金升1.3%，每盎斯收報1705.1美元。