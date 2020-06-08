國際財經

美國聯邦儲備局放寬「主街」(Main Street )貸款計劃申請限制，以容許更多中小型企業獲得抗疫援助，以及讓部份企業借到更大額的貸款。

聯儲局周一表示，將原定的最低貸款金額申請門檻降低，同時將最高借款金額上限提高。根據局方的新指引，最低貸款申請金額將由原定50萬美元，降低一半至25萬美元；最高貸款金額則由原定200萬美元，調高至300萬美元。

同時，貸款年期由原定4年，延長至最多5年；還款期可以押後至兩年，利率也可以延期1年繳付，並根據倫敦同業拆息加3厘計算。