 
熱門：

今日 03:57 國際財經

聯儲局放寬「主街」抗疫貸款限制

放大圖片

美國聯邦儲備局放寬「主街」(Main Street )貸款計劃申請限制，以容許更多中小型企業獲得抗疫援助，以及讓部份企業借到更大額的貸款。

聯儲局周一表示，將原定的最低貸款金額申請門檻降低，同時將最高借款金額上限提高。根據局方的新指引，最低貸款申請金額將由原定50萬美元，降低一半至25萬美元；最高貸款金額則由原定200萬美元，調高至300萬美元。

同時，貸款年期由原定4年，延長至最多5年；還款期可以押後至兩年，利率也可以延期1年繳付，並根據倫敦同業拆息加3厘計算。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads