國際財經

歐洲汽車製造商福士(Volkswagen，又名大眾汽車)宣布，行政總裁迪斯(Herbert Diess)不再主理福士品牌(VW)的業務，由原營運總監Ralf Brandstaetter改任為福士品牌主管。

集團指出，有關轉變是希望迪斯專注處理其他品牌事務。

迪斯在2015年成為福士品牌主管，其後在2018年擢升為行政總裁，仍兼管福士品牌。

迪斯與福士監理會主席Dieter Poetsch被德國檢察官控告違反證券法，指他們沒有適時向投資者發出關於2015年柴油引擎造假醜聞的警告。