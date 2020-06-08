國際財經

美國示威浪潮仍未停止，加上中美緊張關係仍不明朗，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時21分，英國富時100指數報6497點，升13點或0.2%；德國DAX指數報12786點，挫60點或0.47%；法國CAC 40指數報5170點，跌27點或0.53%；意大利富時MIB指數報20251點，升63點或0.31%。

道指期貨暫報27217點，漲148點。

美國5月非農業就業職位增加250.9萬個，增速是1939年有紀錄以來最急，市場原先預期減少800萬個，失業率下降至13.3%。不過，美國勞工部其後後承認，5月非農數據有「統計錯誤」，誤將放「無薪假」的勞工計入「由於休假等其他原因缺勤」，估計美國5月失業率的真實數字可能為16.3%；另外，4月的統計也出現一樣的錯誤，修正後的4月失業率可能接近約20%。

另外，美國總統特朗普談及美國與中國第一階段貿易協議時表示，在新冠肺炎疫情影響下，他的看法已改變，跟3個月前相比，對貿易協議的看法有一點不同了。

數據方面，歐羅區6月Sentix投資者信心指數為負24.8，預期為負22.5，前月為負41.8。

OPEC+同意延長減產協議至7月底，帶動油價上升，紐約原油期貨現時每桶報39.83美元，升0.28美元或0.71%；倫敦布蘭特期油報42.71美元，升0.42美元或0.99%。