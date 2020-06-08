國際財經 即巿股評

歐洲央行於上周四(6月4日)宣布維持三大利率不變，但其政策聲明表示將大幅擴大緊急抗疫購債計劃至6000億歐羅，超過市埸預期的5000億歐羅。歐羅/美元延續強勁升勢，直至當日歐羅/美元已錄得連續八日上升，匯價於上周五(6月5日)進一步升至1.1381，創3月10日以來的近三個月新高。

然而，上周五晚公布的美國5月非農就業人口意外增加250.9萬人，遠超預期減少750萬人。另外，5月失業率最初公佈值為13.3%，但由於未有將「暫時停薪留職」個案計入失業人員，導致失業率被低估，其後向上修正為16.3%。雖然失業率被低估3%，但結果仍然較市埸預期19.1%為佳。美匯指數自近12周低位反彈，同時歐羅/美元亦自高位回落並中斷八日連升趨勢。

值得留意的是，自非農就業數據公布後，歐羅/美元已大幅回落逾百點，上周五一度跌至1.1276，目前匯價於1.1300關口激烈爭持。市埸應留意本周四（6月11日）02:00將會公布美國聯儲局議息結果，根據聯邦基金利率期貨顯示將有9.3%的機會加息0.25%，若聯儲局最後意外加息的話，歐羅/美元將有機會展開大幅度調整。

技術分析方面，歐羅/美元自5月下旬起再度升穿三角形頂部1.0930水平，其後滙價開始展開強勁升勢，並創近三個月新高1.1381。歐羅/美元經過八連升後，日線圖RSI已出現超買訊號，加上滙價目前受制於周線圖下降趨勢線1.1400水平之下，後市歐羅/美元或有較大機會展開技術性回調，並消化過去的超買力量。

交易策略方面，我們根據6月1日策略於1.1200建立的歐羅/美元沽盤（下望1.1030，升穿1.1240止損）已於1.1240平倉，虧損40點。短期內待歐羅/美元回升至1.1480-1.1500區域沽出，下望1.1280，升穿1.1540止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供