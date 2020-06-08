國際財經

天有不測之風雲，前日更出現3年來首個黑雨警告，原先上周五諗住剝定花生等睇美國失業率及非農有幾曳，點知打咗個大突，不單遠超預期，美股立即上演狂挾淡倉，納指更創上市新高，金價更質穿1700美元大關。

採龜縮清倉策略

天氣不似預期，逆市而行等同跳海，遇上上述慘況，又毋須過份悲哀，因為市場可謂見怪不怪。心理上當然要調整，行動上首先是執行止蝕，其次當然就喺重新部署。

正如筆者假倉，面對是次突然大逆轉對此倉相當不利的境況，在上周五採取全線沽清一股不留，原因是後市睇唔通，又要遇上打逆境波，上周五唔理好醜，將所有倉內持股近乎清倉，只留低1%恐慌指數ETF VXX，並持有99%現金。

保留上述1%股份，絶非筆者所願，只是假倉規定最少要有1%持股，在最低消費下，故暫時持有1%恐慌指數ETF VXX，採取望天打掛，輸少當贏龜縮態度。

雖然假倉資產值由4月20日高位回落5%，現只有1.335水平(圖一)，但暫時好彩仍與標普有一段距離，也比去年底飆升53.8%，況且未睇通市況下注，中伏機會反而更大，現時不如「停一停，諗一諗」，離場或更清醒。

估值與經濟實況更離地

尤其市況完全離地，以2月標普及納指最高位3389和9763計，預期市盈率分別為19.5和24.7倍(圖二及三)，10年債息約1.5%，恐慌指數也只有15.56，而當刻的美國失業率(U-6)為7%。

不過三個月後的今日，美國失業率(U-6)已是21.2%，納指上周五盤中更創新高，以上周五收市計，標指及納指分別收3193和9824，在疫情影響投行大削每股盈利預測下，預期市盈率曾升分別大到25和29.8倍(圖二及三)，10年債息因股市急飆而回升，但息率仍有0.91厘，VIX則收24.5，也比2月時期15.56為高，明顯股市與經濟患精神分裂，情況極不尋常。

造成此極端情況，當然是央行瘋狂放水，嚴重扭曲市場運作，但印錢唔代表萬能，股市可無止境的狂飆，唔好唔記得過往半年大市可在瘋狂印錢下，股市依然可大冧，而聯儲局產負債表規模已升到7.17萬億美元，但近期放水速度卻明顯大降，更何況地球是有地深吸力，短期股市放甩經濟是可行，但中線不能遺反自然定律，只喺時晨未到。

總括來講，市場全天候24小時運作，機會處處，要贏大錢就要坐定食大勢，逆勢便按步止蝕，雖然短暫睇唔通又睇唔透，但雲霧總會消散，現時硬砌有難度，唔做好過做。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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