國際財經

美國示威浪潮雖緩和，惟仍未止息，加上中美緊張關係仍不明朗，抵消美國5月非農業職位出乎意料錄得史上最大單月漲幅，以及原油減產協議限期獲延長的利好因素，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報6447點，跌37點或0.57%；德國DAX指數報12714點，挫132點或1.03%；法國CAC 40指數報5148點，跌49點或0.95%；意大利富時MIB指數報20111點，挫75點或0.38%。

道指期貨暫報27062點，跌10點。

美國5月份非農業就業職位，出乎預期增加250.9萬個，增速是1939年有紀錄以來最急，市場原先預期減少800萬個，失業率下降至13.3%。不過，美國勞工部卻在數據公布後承認，5月非農數據有「統計錯誤」，誤將放「無薪假 (furloughed)」的勞工計入「由於休假等其他原因缺勤」，在經過統計錯誤的糾正之後，估計美國5月失業率的真實數字可能落在16.3%，而非13.3%；另外，4月的統計也出現一樣的錯誤，修正後的4月失業率可能接近約20%。

另外，美國總統特朗普談及美國與中國第一階段貿易協議時表示，在新冠肺炎疫情影響下，他的看法已改變，跟三個月前相比，對貿易協議的看法有一點不同了。

油市方面，石油出口國組織(OPEC)與俄羅斯等非油組國(OPEC+)上周六透過視像會議達成共識，同意把現行每天減產970萬桶的協議延長至7月底，以穩定油市。OPEC+原定從7月開始把減產規模縮小為每天770萬桶。

OPEC+同意延長減產協議至7月底，以及美國鑽井數量再減少，提振油價延續上周五逾5%的升勢。紐約原油期貨現時每桶報39.99美元，升0.44美元或1.11%；倫敦布蘭特期油報42.89美元，升0.59美元或1.39%。