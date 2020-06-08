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今日 15:29 國際財經

德4月工業生產挫17.9% 創最大跌幅

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新冠疫情迫使德國企業縮減生產，4月工業生產按月萎縮17.9%，創最大跌幅，亦遜於預估的下跌16%。

德國經濟部表示，抗疫封鎖措施從3月中旬開始實施，4月全面發揮影響。相信現已觸及低點。隨着防疫措施逐步放鬆，汽車業逐步復產，經濟正在開始復甦。

有分析預期，德國第二季經濟可能萎縮超過10%。

另外，德國智庫Ifo指出，德國製造業者預計未來三個月其生產水平將進一步下降，但降速較之前放緩。

Ifo公布，5月生產預期指數由4月的負51，上升至負20.4，為30年前兩德統一以來最大單月升幅。

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