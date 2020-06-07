國際財經

美國聯儲局本周舉行議息會，經濟師相信，雖然上周五公布的美國5月就業數據令人鼓舞，但相信聯儲局屆時仍會維持長期低息環境的態度不變。同時，聯儲局將公布利率與經濟預測，也是令人關注的焦點。

美國勞工部上周五公布，5月非農業職位增250萬個，失業率為13.3%，遠優於市場預期。聯儲局將於周二開始為期兩天的議息會，周三美國東岸時間二時公布結果。聯儲局主席鮑威爾則於半小時後會見記者。

Scotiabank資本市場經濟師主管Derek Holt認為，雖然就業與按揭購買申請數據顯示美國經濟較預期佳，但不大可能改變聯儲局維持長期低息環境的看法。

BMO Capital Markets高級經濟師Sal Guatieri相信，部分聯儲局官員仍然對經濟前景存疑。

Regions Financial首席經濟師Richard Moody表示，就業數據令人鼓舞，但不會改變聯儲局看法，因為他們仍會擔心就業市道未逆轉。

NatWest Markets美國策略主管John Briggs估計，聯儲局可能公布每月量化寬鬆措施細節，例如每月1000億美元購美國庫券及800億美元購按揭債，顯示該局沒有預備在短期內結束量寬的打算。

CIBC Private Wealth Management投資總監David Donabegian相信，負利率的討論將告一段落。

另外，聯儲局周三也一併公布經濟與利率預測，預期也成為市場焦點。

Wells Fargo高級經濟師Sam Bullard表示，利率預測表可能反映官員們將估計直至明年底，利率仍可能是零水平。

Moody則認為，在5月就業數據公布後，聯儲局的經濟預測可能指標性不強。