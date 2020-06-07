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美股本周焦點 : 聯儲局議息 經濟周期敏感股料受惠

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美國股市上周五在就業數據佳的支持下顯著上揚，市場本周焦點將是聯儲局的議息會。投資專家相信，隨着經濟開始復甦，對經濟周期敏感的行業將成為受惠者。

回顧上周美國股市表現，納斯特指數整周升3.4%，創下紀錄新高，標準普爾500指數升4.9%，離重返今年回報正值水平還差1.1%。道瓊斯指數升6.8%。

展望本周，市場焦點將是聯儲局周二與周三兩天的議息會。一般相信，聯儲局不會在利率政策作出改動。不過，市場關注聯儲局主席鮑威爾在會後向記者發表的評論，尤其是上周就業數據出乎意外地強勁後，鮑威爾如何評估經濟前景，成為市場焦點所在。

美國銀行全球經濟主管Ethan Harris表示，聯儲局可能要表明會否進一步推出刺激措施，以及會否公布利率前瞻指引，抑或孳息曲線控制措施。

巴克萊美國經濟師Michael Gapen認為，聯儲局可能推出孳息曲線控制措施，以顯明未來三年利率走勢，作為主導市場的手段。

Leuthold投資總監James Paulsen相信，如果聯儲局確定美國經濟已經見底回升，對經濟周期敏感的股份將成為市場追捧對象。

不過，早於就業數據公布前，對經濟周期敏感的金融、工業、運輸與小型股份類別已經開始升勢。標普金融分項指數上周升12.1%。標普工業分項指數升10.5%。紐交所航空股指數升35.4%。

Paulsen認為，本周投資界討論熱點繼續是經濟重開下的受惠者，而且很可能持續至月底，金融類尤其是受惠於息差擴闊，小型企業也會被垂青。他又相信，美國反種族歧視的示威可望減弱，令到市場憂慮經濟受損的情緒降溫。不過，他估計，美國股市還會反覆。

另外，美國本周只公布一些較次要的經濟指數，較具瞄頭的主要是與通脹有關，包括周三公布的消費物價指數與周四的生產價格指數等；另每周四公布的上周首次申領失業救濟人數也是令人關注的數據。

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