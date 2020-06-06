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今日 05:08 國際財經

就業數據推動美滙單日上揚 連跌周數延至三周

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美國就業數據遠勝預期，支持美元滙價持續高企。不過，美滙本周累計仍保持下滑勢頭，為連續第3周回落。

美國勞工部較早時公布，5月非農業職位新增250.9萬個，市場預期減少800萬個；失業率為13.3%，預期為19.8%。ICE美滙指數尾段升0.18%，至96.93，但與上周五比較，指數仍跌1.4%。

美元兌歐羅升0.38%，至1.129美元。美元兌日圓升0.44%，至109.61日圓。

不過，歐羅兌美元本周累計升1.73%，為連續第3周上揚。

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