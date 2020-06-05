國際財經

市場於上周開始炒作新冠肺炎疫情紓緩之下經濟復甦，歐洲亦推出多項經濟刺激計劃以提振經濟，歐羅及商品貨幣大幅反彈，拖累美元走弱，美滙指數直至昨日(6月4日)已連跌8日，今日(6月5日)更進一步跌至96.44，創3月12日以來的近12周新低。投資者避險需求降溫，令美元及金價同時走弱，倫敦金於周三(6月3日)跌至1689.2美元，創5月7日以來的近1個月新低。

不過，昨日歐洲央行宣布維持三大利率不變，但其政策聲明表示將大幅擴大緊急抗疫購債計劃至6000億歐羅，超過市埸預期的5000億歐羅。環球央行持續放寬銀根，流動性充裕始終有利於金價，因此倫敦金在今日(6月5日)凌晨已從低位反彈逾20美元至1720美元水平，目前金價於1706美元附近水平波動。市埸應留意今晚20:30將會公布美國5月非農就業人口數據，屆時或會影響金價走勢。

技術分析方面，倫敦金於5月14日正式向上突破三角形頂部阻力1718美元，並於5月18日升至逾7年半新高1765.22美元，雖然其後形成新的小型下降通道，並一度回落至近1個月低位1689.20美元，但仍企穩於自4月低位1659.32美元延伸而上的支持線之上。若倫敦金能企穩於1700關口之上，並突破下降通道頂部阻力1725美元，後市倫敦金或會延續漲勢，金價中長線或可挑戰1800美元水平。

交易策略方面，我們根據5月28日策略於1700美元建立的倫敦金買盤(上望1738美元，跌穿1697美元止損)已於1697美元平倉，虧損3美元。短期內待倫敦金下跌至1688-1690美元區域買入，上望1738美元，跌穿1684美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供