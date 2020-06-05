國際財經

美國首次申領失業救濟人數持續減少，加上歐央行將緊急抗疫購債計劃(PEPP)規模擴大6000億歐羅，歐洲股市中段持續上升，而美國將於稍後公布非農就業數據。

截至本港時間傍晚6時15分，英國富時100指數報6416點，升75點或1.19%；德國DAX指數報12659點，漲228點或1.86%；法國CAC 40指數報5128點，升116點或2.32%；意大利富時MIB指數報20062點，漲428點或2.18%。

道指期貨暫報26573點，升320點。

中美關係持續緊張，美國商務部上月把33家中國企業和機構列入實體清單，禁止這些企業或機構在未獲得美國政府具體許可的情況下，使用美國技術，有關出口管制黑名單將於本周五正式生效。不過，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)表示，中國在信守中美兩國首階段貿易協定承諾時有良好進展。

另外，歐洲央行昨日維持利率不變符合預期，但將疫情資產購買計劃(PEPP)擴大6000億歐羅，至1.35萬億歐羅，規模較預期為大。歐洲央行首席經濟學家Philip Lane表示，歐央行擴大PEPP規模的決定，是對經濟和通脹前景大幅下修以及金融狀況嚴重惡化風險作出的妥善應對。

油價向好，紐約原油期貨現時每桶報38.07美元，升0.66美元或1.74%；倫敦布蘭特期油報40.99美元，升1美元或2.53%。