國際財經

美國首次申領失業救濟人數持續減少，投資者憧憬美國經濟最壞情況已成過去，加上歐央行將緊急抗疫購債計劃(PEPP)規模擴大6000億歐羅，投資氣氛趨好，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報6411點，升69點或1.1%；德國DAX指數報12683點，漲253點或2.04%；法國CAC 40指數報5117點，升105點或2.1%；意大利富時MIB指數報20075點，漲441點或2.25%。

道指期貨暫報26573點，升320點。

中美關係持續緊張，美國商務部上月把33家中國企業和機構列入實體清單，禁止這些企業或機構在未獲得美國政府具體許可的情況下，使用美國技術。美國商務部公布，這項出口管制黑名單將於本周五正式生效。不過，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)表示，中國在信守中美兩國首階段貿易協定承諾時有良好進展。他稱，自3月1日以來，中國面對新冠肺炎大流行病衝擊，仍在多方面落實首階段貿協承諾，令到他感到滿意。

歐洲央行昨日維持利率不變符合預期，但將疫情資產購買計劃擴大6000億歐羅，至1.35萬億歐羅，規模較預期為大。行長拉加德預料今年第二季歐羅區經濟進一步顯著萎縮，並將是史無前例的，但經濟有望在第三季反彈。

美國拉斯維加斯賭城周四開始局部重開，拉斯維加斯會展和觀光局總裁兼營運總監Steve Hill稱，賭城整體酒店入住率為兩成，較業界估計為佳。另外，美國紐約市長白思豪稱，當地最快7月初展開第二輪經濟重啟計劃，一些商業活動，包括餐廳將獲准開放戶外餐飲區。

油市方面，俄羅斯能源部表示，由主要產油國組成的OPEC+將在周六召開視頻會議。《華爾街日報》此前報道，沙地阿拉伯與俄羅斯同意延長每日削減970萬桶的協議限期至7月底，但前提是其他不履行減產承諾的成員，必須補足所欠的減產數量。

油價走強，市場繼續憧憬主要產油國延長減產協議。紐約原油期貨現時每桶報37.74美元，升0.33美元或0.88%；倫敦布蘭特期油報40.56美元，升0.57美元或1.43%。