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今日 14:27 國際財經

美擬議下一輪刺激方案傳不逾1萬億美元

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外電引述消息人士透露，特朗普政府官員擬將下一輪經濟刺激計劃的規模定在最高1萬億美元的水平。

消息人士稱，白宮高級幕僚原計劃本周開會討論下一輪抗疫救濟，但後來該會議被取消，而且也沒有確定改期的時間。

明尼亞波利斯的非裔美國人弗洛伊德在被警察拘捕過程中死亡，導致抗議活動席捲全美，白宮一直忙於處理此事。參議院共和黨人本月沒有就刺激法案採取行動的打算。

消息人士稱，參議員多數黨領袖麥康奈爾私下告訴白宮官員，國會的新一輪財政刺激措施的規模可能不到1萬億美元，這一數字令特朗普政府官員滿意。

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