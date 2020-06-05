國際財經

世界黃金協會(WGC)最新數據顯示，儘管股市與債市走強，但多項市場不確定因素及各國央行的資產購買計劃，支撐黃金買盤，5月全球黃金ETF(交易所買賣基金)錄得強勁的淨流入，總持倉增至3510噸，再創歷史新高，總資產規模上升4.3%。

今年以來，全球黃金ETF錄得623噸淨流入，超過2009年創下的591噸的最高年度淨流入水平。

協會報告指出，儘管風險資產似乎處於牛市氛圍中，金價以及黃金ETF的淨流入還是得到多重因素的支撐，包括新冠疫情對全球經濟與社會的影響依舊存在、中美關係緊張、就業市場受到挑戰。各國央行的資產購買計劃亦令黃金的吸引力提高。此外，面對不斷膨脹的財赤以及高企的股債估值，投資者尋求對沖的意願不斷上升，這驅動全球黃金ETF的總持倉增加。

協會表示，金價的波動率從3月的極端水平大幅下滑，而其30日已實現波動率也降幅近半。隱含波動率仍處高位，暗示投資者對短期金價有大幅變動的預期。

展望未來，協會料支撐黃金投資需求的驅動仍存，並有新的利好因素出現，如各國央行政策導致的低利率環境，並且通脹預期也有所抬升；新冠疫情帶來的對全球經濟和社會的不確定性，以及潛在的二次爆發；未來上市公司的盈利預期下降，令股市的過高估值更甚；黃金作為一項有效的對沖資產的可行性；以及近期爆發的美國種族相關的國內動盪令市場的不確定性加重。