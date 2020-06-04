國際財經

美國首次申領失業救濟人數持續減少，投資者憧憬失業情況已經見頂，美股周四輕微低開後，早段最多倒升114點；其後反覆回軟，尾段最多曾挫187點，最終以輕微上升收市。科技股回落拖累標指及納指表現，收市都偏軟；以科技股為主的納斯特100指數盤中曾破頂，其後曾倒插1.30%，收市仍然回吐0.77%。

波音繼受捧 fb受壓

道指收市報26281點，微升11點或0.05%，為連續第4日交易日造好；標普500指數收市報3112點，倒退10點或0.34%；納指收市報9615點，下滑67點或0.69%；納斯特100指數盤中高見9741點，收市倒插0.77%，報9629點。微軟股價下滑1.32%，蘋果都跌0.86%；納指100成分股貝寶(Paypal)倒退1.39%，Facebook回落1.68%，亞馬遜都下跌0.74%。道指成分股以Nike表現最差，滑落2.77%；醫健保險股UnitedHealth和寶潔都倒退超過2%。波音繼續成為表現最強的道指成分股，抽高6.43%；摩根大通與高盛同告高收逾2%。

美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數達187.7萬人，按周減少24.9萬人，市場預期為183.3萬人。而續領失業救濟人數2148.7萬人，按周增加64.9萬人，顯示在經濟重啟後，美國就業市場的壓力已稍為紓緩。

中美關係持續緊張，美國商務部上月把33家中國企業和機構列入實體清單，禁止這些企業或機構在未獲得美國政府具體許可的情況下，使用美國技術。美國商務部公布，這項出口管制黑名單將於本周五正式生效。

歐洲央行維持利率不變符合預期，但將疫情資產購買計劃擴大6000億歐羅，至1.35萬億歐羅，規模較預期為大。行長拉加德預料今年第二季歐羅區經濟進一步顯著萎縮，並將是史無前例的，但經濟有望在第三季反彈。

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