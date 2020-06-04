國際財經

美國首次申領失業救濟人數持續減少，投資者憧憬失業情況已見頂，美股周四輕微低開，早段最多倒升114點；其後反覆回軟，尾段最多曾挫187點，主要受科技股回落拖累。

截至本港時間凌晨約3時23分，道指報26138點，回吐131點或0.50%；標普500指數報3096點，倒退25點或0.83%；納指報9582點，下滑100點或1.04%；以科技股為主的納斯特100指數盤中曾破頂，高見9741點，最新倒插1%，報9603點。微軟下滑1.31%，蘋果都跌1.08%。納指100成分股貝寶(Paypal)倒退1.64%，亞馬遜都回吐0.71%。

首次申領失業救濟人數續減少

美國勞工部公布，上周首次申領失業救濟人數達187.7萬人，按周減少24.9萬人，市場預期為183.3萬人。而續領失業救濟人數2148.7萬人，按周增加64.9萬人，顯示在經濟重啟後，美國就業市場的壓力已稍為紓緩。

中美關係持續緊張，美國商務部上月把33家中國企業和機構列入實體清單，禁止這些企業或機構在未獲得美國政府具體許可的情況下，使用美國技術。美國商務部公布，這項出口管制黑名單將於本周五正式生效。

歐洲央行維持利率不變符合預期，但將疫情資產購買計劃擴大6000億歐羅，至1.35萬億歐羅，規模較預期為大。行長拉加德預料今年第二季歐羅區經濟進一步顯著萎縮，並將是史無前例的，但經濟有望在第三季反彈。