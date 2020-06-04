國際財經

美國企業今年5月申請破產保護宗數按年急增48%，反映新冠病毒疫情掀起了首輪破產潮。

據美國破產協會(American Bankruptcy Institute, ABI)引述數據顯示，企業在5月申請第十一章破產保護令的宗數，比去年同期大增48%，較前一個月則上升28%，當中包括大型零售連鎖集團J.C. Penney及Neiman Marcus提出的破產保護申請。

連同個人在內，5月總破產保護宗數按年減少42%，當中消費者破產宗數下降43%。