國際財經

美元/加元自上周起走勢急轉直下，滙價從上周一(5月25日)至本周三(6月3日)的8個交易日內共錄得7日下跌，期間累跌逾500點，昨日更一度低見1.3477，創3月6日以來的近3個月新低。

多個因素造成美元/加元出現暴跌︰首先，近期美國各地開始爆發大規模示威抗議活動，美滙指數直至昨日已連跌7日，並跌至自3月11日以來的近12周新低。除了美元弱勢推動加元上漲外，國際油價亦出現連續多日飆升，紐約期油直至昨日已連升5日至38.18美元，同樣有助加元保持漲勢。

更重要的是，於上周五(5月29日)公布的加拿大3月國內生產總值(GDP)按月下跌7.2%，高於市埸預期下跌8.5%。此外，加拿大央行於昨日宣布維持隔夜貸款利率於0.25%不變，並預期第二季經濟萎縮12%-22%，優於之前預期跌幅15%-30%。雖然美元/加元在央行議息會議前曾收復1.3500關口並反彈至1.3570附近，但加拿大央行樂觀的預期令滙價再度短線急挫近60點至1.3480附近，今日(6月4日)滙價仍在1.3500附近窄幅上落。

值得留意的是，周五(6月5日)20:30將分別公布加拿大5月就業人口變動及美國5月非農就業人口數據，屆時或會影響美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元於5月26日大舉跌破三角形底部支持1.3860，其後滙價雖然出現小幅反彈，但在未能重拾1.3860關口下美元/加元繼續順勢急跌至1.3477，向下補回3月初裂口並創近3個月新低。由於美元/加元已在日線圖RSI出現超賣訊號，後市很大機會出現技術性反彈，若能升穿小型下降通道頂部1.3600，後市或可進一步回升至1.3750水平(由3月19日高位1.4665至6月3日低位1.3477下跌浪的23.6%斐波那契回吐水平)。

交易策略方面，早前於5月27日所定的美元/加元沽盤已取消。短期內待美元/加元下跌至1.3440-1.3460區域買入，上望1.3740，跌穿1.3400止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：

https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供