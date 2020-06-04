國際財經

中美兩國關係仍然緊張，以及美國示威浪潮持續，加上觀望歐洲央行議息結果及行長拉加德講話，歐洲股市中段下滑。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報6353點，跌29點或0.46%；德國DAX指數報12382點，挫105點或0.84%；法國CAC 40指數報4982點，跌39點或0.79%；意大利富時MIB指數報19410點，挫238點或1.21%。

道指期貨暫報26082點，跌146點。

美國昨日宣布，自本月16日起，禁止中國客運航班飛往美國，稱因中國違反兩國之間有關彼此航空公司航班的協議。如果中方調整政策改善美國客機的情況，運輸部將準備隨時調整有關政策。

中國外交部發表示，中方對此感到十分遺憾，據了解中國民航局正在與美國運輸部進行嚴正交涉。市場關注中美兩國關係會否進一步升溫。

數據方面，歐羅區4月零售銷售按月下降11.7%，預期為下降15%；按年下降19.6%，預期為下降22.3%。

另外，英倫銀行負責市場業務的執行理事Andrew Hauser表示，若全球疫情出現二次爆發，或者經濟數據持續遜於預期，金融市場則可能再度承壓，惟英國近期不會實行負利率。

油價回落，紐約原油期貨現時每桶報36.6美元，跌0.69美元或1.85%；倫敦布蘭特期油報39.37美元，跌0.42美元或1.06%。