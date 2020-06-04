國際財經

中美兩國關係仍然緊繃，以及美國示威浪潮持續，不確定因素籠罩大市，歐洲股市早段偏軟。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6372點，跌10點或0.16%；德國DAX指數報12438點，挫48點或0.39%；法國CAC 40指數報5003點，跌18點或0.37%；意大利富時MIB指數報19502點，挫139點或0.71%。

道指期貨暫報26141點，跌87點。

德國總理默克爾領導的聯合政府各黨達成協議，推出為應對新冠肺炎疫情影響的經濟振興方案。默克爾表示，有關計劃總值1300億歐羅(1.132萬億港元)。

美國私企職位減少遠比市場為佳。美國人力資源服務機構ADP就業報告顯示，5月私人企業職位減少276萬個，不但優於市場預期，更較4月的減少 2023萬個大幅改善，顯示隨着美國重啟經濟，就業市場的壓力也明顯獲得紓緩。美國供應管理協會(ISM)5月非製造業指數為45.4，亦高於預期。

不過，美國運輸部宣布，自本月16日起，禁止中國客運航班飛往美國。運輸部稱，中國違反兩國之間有關彼此航空公司航班的協議。如果中方調整政策改善美國客機的情況，運輸部將準備隨時調整有關政策。市場關注中美兩國關係會否進一步升溫。

另外，全美反種族暴力執法的示威運動四起，美國總統特朗普早前威脅將以軍隊鎮壓各地暴動及違法行為。國防部證實，已調派1600名現役軍人到華盛頓特區附近部署。不過，國防部長埃斯珀(Mark Esper)表態，稱現階段不支持引用憲法中的《叛亂法》(Insurrection Act)，出動現役軍隊鎮壓示威者，只有當情況特殊危急才應該考慮動用軍隊平亂。

油價下跌，因美國餾分油庫存急增，市場關注主要產油國是否能夠就延長大幅減產達成共識。紐約原油期貨現時每桶報36.48美元，跌0.81美元或2.17%；倫敦布蘭特期油報39.12美元，跌0.67美元或1.68%。