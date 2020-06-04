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南韓媒體報道，檢方已提出要求，對三星電子副會長、實際控制人李在鎔，以及兩名前公司高層發出逮捕令，主要針對2015年一宗併購案和涉嫌會計欺詐的調查。

檢察官表示，逮捕令是針對涉嫌操縱股價和偽證行為，以及其他罪行。

檢方上月26日傳召李在鎔，他以被告人身份非公開到案接受訊問，時間長達17小時。檢方懷疑三星在2015年旗下三星物產和第一毛織的合併過程中，不惜會計造假造成貶值局面，為李在鎔接班營造有利環境。29日，檢方再次傳訊李在鎔。李在鎔在訊問中否認有關指控。