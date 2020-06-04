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今日 11:50 國際財經

澳4月零售銷售挫17.7% 創歷來最大跌幅

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澳洲統計局公布，4月零售銷售經季節調整後按月銳減17.7%，創歷來最大跌幅，因該國多數地區實施封鎖以對抗新冠疫情

期內，經季調商品及服務貿易收支為順差88億澳元，高於預估的75億澳元。4月出口按月減少11%至375.05億澳元，進口為287.05億澳元，按月下降10%。

另外，澳洲政府為重振受疫情重創的建築行業，推出規模為6.8億澳元的第四份經濟刺激方案。總理莫里森表示，將向符合資格的居民發放2.5萬澳元，用於住宅的建設或大修。

莫里森稱，該方案將支持就業，並讓民眾能夠修建住宅。

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