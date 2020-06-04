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今日 09:39 國際財經

IMF:部分窮國和新興經濟體需重組債務

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國際貨幣基金組織(IMF)總幹事格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)表示，一些最貧窮的國家和新興市場經濟體，未來可能需要重組債務，並指僅凍結債務償還可能還不足夠。

格奧爾基耶娃稱，一些奉行審慎和可持續債務政策的新興市場國家，比其他國家更能經得起新冠疫情危機的考驗，但一小部分債務負擔沉重的國家，未來可能需要幫助。

IMF已經發放其1萬億美元貸款能力中約2600億美元，自3月初以來共有189個國家尋求IMF的幫助，其中63個國家已經獲得緊急貸款。

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