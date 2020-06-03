國際財經

美國就業數據和非製造業指數改善，帶動美股周三高開高走，道指突破26000點關後，越升越有力，在波音、金融股與油股助力下，道指收市將升幅擴大至超過500點；納指距離今年2月19日創下的收市歷史紀錄高位9817點，只低1.36%。

道指收市報26269點，升527點或2.05%；尾段全日高位觸及26906點，升幅達到595點。標普500指數收市報3122點，升42點或1.36%；納指收市報9682點，升74點或0.78%。波音股價抽高12.96%，為表現最強的道指成分股，雷神都揚升6.42%。摩根大通和美國運通分別躍升5.46%和6.37%，高盛上漲3.18%。油股埃克森美孚進賬4.06%，雪佛龍都上升2.61%。

美國人力資源服務機構ADP就業報告顯示，5月私人企業職位減少276萬個，不但優於市場預期，更較4月的減少 2023萬個大幅改善，顯示隨着美國重啟經濟，就業市場的壓力也明顯獲得紓緩。

美國供應管理協會(ISM)5月非製造業指數為45.4，高於預期的44；4月為41.8。

美防長反對軍隊鎮壓示威者

隨着全美反暴力執法的示威運動四起，美國總統特朗普早前威脅將以軍隊鎮壓各地暴動及違法行為。美國國防部官員之後證實部分現役軍隊已對潛在部署做好準備，國防部將優先依賴國民警衞隊資源。

不過，部分國防部官員卻對此感到擔憂，除非地方州長要求，否則就當前局勢來看，尚無派遣軍隊必要。國防部長埃斯珀(Mark Esper)其後表態，稱不支持引用憲法中的《叛亂法》(Insurrection Act)，以容許總統特朗普出動現役軍隊鎮壓示威者。

市場避險情緒回落，美元持續受壓，ICE美滙指數尾段跌0.43%，報97.26；歐羅抽升0.64%，報1.1240美元；英鎊都漲0.25%，報1.2581美元；澳元升0.43%，報69.27美仙。日圓則回落0.25%，每美元升至108.94日圓。

金價受壓，紐約8月期金收市下滑1.7%，每盎斯報1704.8美元，盤中曾跌穿1700關，低見1690.3美元。

國際油價反覆回穩，紐約7月期油收市上漲1.3%，報每桶37.29美元，盤中低位與高位分別報35.88與38.18美元。倫敦布蘭特8月期油收市升0.6%，報39.79美元，低位與高位報38.76與40.53美元。

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