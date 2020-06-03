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金寶湯上季美國銷量升35% 調高全年收入預測

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罐裝湯製造商金寶湯公布，截至4月26日止第三季，淨收入升15%至22.4億美元，勝預期的22.2億美元；每股經調整盈利為83美仙，好過預期的75美仙，主要是由於美國抗疫封城期間，罐裝湯銷量顯著上升35%。

同時，金寶湯調高今年業績預測，淨收入預料升5.5%至6.5%，原先估計為跌1%至升1%。

消息公布後，金寶湯股價即市曾升5%。

集團行政總裁Mark Clouse接受美國CNBC訪問預期，多個州逐漸重啟經濟活動，可能導致罐裝湯銷量升勢難以維持在第三季水平，但仍持續表現強勁。

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