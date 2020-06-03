國際財經

美國聯儲局修訂因應新冠肺炎疫情而實施的州府借貸機制，容許州長指定的運輸公司、機場、公共事業及其他機構向借貸機制尋求貸款，紓緩這些機構面對的信貸緊縮問題。

聯儲局指出，州長只可以指定兩間機構向借貸機制取得相關貸款，有關機構的業務必須屬於支援政府行為。同時，有關計劃也容許每個州有兩個縣政府機構進行借款。根據此前規定，只有人口多於50萬的縣政府才能從借貸機制貸款，新規定則取消人口數目限制。

伊利諾伊州周二成為首個向借貸機制尋求貸款的州政府。