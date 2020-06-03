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今日 18:29 國際財經

歐股中段漲幅擴大 道期升近200點

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市場憧憬全球自新冠病毒大流行當中復甦，抵消美國連日爆發種族騷亂的不明朗因素，歐洲股市中段漲幅擴大。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報6297點，升77點或1.25%；德國DAX指數報12300點，漲279點或2.34%；法國CAC 40指數報4951點，升92點或1.9%；意大利富時MIB指數報19394點，漲423點或2.23%。

道指期貨暫報25896點，升195點。

數據方面，歐羅區5月服務業採購經理指數(PMI)終值為30.5，高於初值的28.7。法國5月服務業PMI終值由4月的紀錄低位10.2升至31.1，高於初值29.4。德國5月服務業PMI終值從4月的16.2升至32.6，高於31.4的初值。英國5月服務業PMI為29，預期為28。

另外，歐羅區4月生產物價指數(PPI)按月下降2%，跌幅大於預期的1.8%。歐羅區4月失業率為7.3%，預期為8.2%。

Sky News報道，英倫銀行行長貝利警告銀行業，在2020年底的最後期限前有可能無法與歐盟達成貿易協議，強調銀行業需要加快準備無協議脫歐的預案。

油價表現反覆，紐約原油期貨現時每桶報36.82美元，升0.02美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報39.31美元，跌0.26美元或0.66%。

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