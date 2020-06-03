國際財經

中美爭拗未有進一步升溫，加上市場憧憬全球自新冠病毒大流行當中復甦，樂觀情緒蔓延，抵消美國連日爆發種族騷亂的不明朗因素，歐洲股市早段升逾1%。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報6286點，升65點或1.06%；德國DAX指數報12205點，漲183點或1.53%；法國CAC 40指數報4925點，升66點或1.36%；意大利富時MIB指數報19249點，漲278點或1.47%。

道指期貨暫報25859點，升158點。

中美貿易關係未見急劇惡化，美國共和黨國會參議院金融委員會主席格拉斯利(Chuck Grassley)相信，即使中美兩國近期再有爭拗，但長遠而言，中國會兌現兩國達成的首階段貿易協議承諾。

美國明尼蘇達州白人警員拘捕黑人弗洛伊德(George Floyd)時以膝蓋壓頸導致對方死亡，引發全國公憤和連日示威，事件持續發酵。總統特朗普周一揚言將出動數千名重型武裝士兵，以制止近日在華盛頓發生的暴亂、搶掠、刑毀，認為這些行為屬於本土恐怖主義活動。

油市方面，市場憧憬石油出口國組織與盟國(合稱OPEC+)周四會議將延長協議，減產幅度創紀錄。有分析員指出，OPEC+會議預期將維持每日減產970萬桶，並決定將減產計劃維持一段時間，而沙地阿拉伯正尋求各持份者繼續參與8月到期的減產協議。

美國上周原油庫存減少，加上市場樂觀認為主要產油國將延長減產協議，油價造好。紐約原油期貨現時每桶報37.66美元，升0.85美元或2.31%；倫敦布蘭特期油報40.2美元，升0.63美元或1.59%。

美國能源資訊局(EIA)周三將公布官方庫存數據，市場預期上周原油庫存增加350萬桶，汽油與精煉油庫存分別減少30萬桶與增加280萬桶。