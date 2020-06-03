國際財經 時事脈搏

Facebook(fb)行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)堅持，沒有為美國總統特朗普在平台發表關於近期示威活動的言論，貼上警告字樣，是合適的。

有fb僱員前一天因朱克伯格沒有上述做法，而作出停工抗議的行動。朱克伯格周二與員工視像對話時，強調極不認同特朗普的言論，但是經過仔細研究後，對方有權在平台發表相關言論，沒有違反公司政策，所以不採取行動的做法是合適的。

上周五，Twitter在特朗普於該平台發表的同一內容，貼上鼓吹暴力的警告字樣。