國際財經

美國經濟逐步重啟，市場樂觀情緒抵消連日爆發種族騷亂的打擊，美股三大指數周二皆高開，道指曾升268點，全日高見25743點，最終以緊貼全日高位收市；歐股亦普遍走高。美滙則續偏軟，國際油價升近3個月新高。

美股道指高開107點，其後輾轉向上，收市漲267點或1.05%，報25742點，為連續兩日造好；盤中最低見25523點，升幅只有48點。重啟經濟概念股再次領跑，美國航空(American Airlines)、聯合航空(United Airlines)和西南航空升近1%至逾2.5%，成衣零售商Gap和Kohl's分別抽高7.6%和1.6%，槍枝及彈藥股普遍上漲4%至10%。金融股造好，美國運通及高盛都抽高逾2%；油股埃克森美孚與雪佛龍同樣攀升超過2%；陶氏(DOW)飆高5.15%，為表現最強的道指成分股。

避險消退 美滙連跌4日

科技股一度回落，Facebook (fb)最多挫2.30%，拖累標指及納指一度倒跌，但收市分別回升0.82%及0.59%，報3080點和9608點，fb都溫和反彈0.35%。相較3月低位，標指已累計攀升四成。

儘管美國總統特朗普周一晚曾揚言出動軍隊平息多個州及市連日來的示威和騷亂，美股似乎未受太多影響；分析師提醒，示威事件一旦拖延至夏季末，並且影響經濟重啟和損害消費信心，將會造成負面後果。

其他股市均洋溢着走出避疫限制措施、重開經濟活動的樂觀氣氛。歐股由汽車股領漲攀至12周高位，泛歐Stoxx 600指數升1.57%；英股升0.87%、法股則漲2.02%。德國策劃第二輪刺激經濟方案，德股在假期後復市勁升3.75%。

避險需求減退，美滙指數連跌4個交易日，尾段跌0.14%，報97.69；日圓回軟1.01%，至每美元兌108.67日圓。英鎊和歐羅分別升0.49%和0.31%，英鎊兌1.2551美元、歐羅兌1.1168美元。紐約期金價格先升後回，收市倒跌0.9%，每盎斯報1734美元。

石油出口國組織與盟友(OPEC+)本周稍後舉行視像會議，估計會延長目前每日減產970萬桶的計劃至7月或8月，消息利好油價，紐約期油收市升3.9%，每桶報36.81美元；布蘭特期油亦升3.3%，每桶收報39.57美元，齊創下近3個月新高。