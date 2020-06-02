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今日 16:32 國際財經

韓第三份追加預算規模2211億

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南韓青瓦台政務首席秘書姜琪正表示，當地第三份追加預算的規模預計約為35.3萬億韓圜(約2210.78億港元)。企劃財政部定於本月初公布完整細節。

另外，南韓產業通商資源部決定，繼續就日本出口管制問題推進爭端解決程序，稱日韓雙方未能在解決貿易爭端的談判中取得進展。

去年7月，日本限制向南韓出口3種用於製造半導體和顯示器的原材料，威脅到南韓經濟支柱產業，以及全球科技原件供應鏈。南韓兩個月後向世貿組織(WTO)就日本的行動提出申訴，但於同年11月中止相關程序，以展開進一步談判。

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