國際財經

新冠疫情逐步緩和，隨着更多國家走出抗疫封鎖，經濟最嚴峻階段或已結束，惟中美緊張關係升溫及美國多處持續大規模示威的不明朗因素，抑制大市升勢，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時43分，英國富時100指數報6181點，升15點或0.25%；德國DAX指數報11877點，升290點或2.51%；法國CAC 40指數報4804點，升42點或0.88%；意大利富時MIB指數報18622點，升98點或0.53%。

道指期貨暫報25462點，跌1點。

中美雖因圍繞香港問題而陷入關係緊張，但兩國的緊張關係未有急劇惡化，雙方首階段貿易協議仍繼續。彭博引述消息人士報道，中國政府已指示國有農產品商貿公司暫停進口包括大豆在內的部分美國農產品，恐令中美首階段貿易協議難以順利執行。

美國明尼蘇達州白人警員拘捕黑人弗洛伊德(George Floyd)致死事件持續發酵。26個州份及首都華盛頓已派出國民警衞軍，更有超過40座城市實施宵禁，是1968年黑人民權領袖馬丁路德金遇刺身亡引發全國動盪以來，最多美國城市同時宵禁。

另外，有報道指出，油組及非油組產油國建議，原定本月9日至10日的視像會議，提前至本周四舉行，主要討論是否將目前的減產協議延長1至2個月。俄羅斯不反對提早開會，意味與油組最大產油國沙地阿拉伯減產分歧收窄。

油價回穩，市場觀望主要產油國在料於本周稍晚進行的會議中，是否會同意繼續大規模減產以支撐油價。紐約原油期貨現時每桶報35.72美元，升0.28美元或0.79%；倫敦布蘭特期油報38.72美元，升0.4美元或1.04%。