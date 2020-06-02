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今日 15:30 國際財經

法財長:法今年經濟料收縮11%

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法國財政部長勒梅爾(Bruno Le Maire)表示，鑑於新冠疫情危機以及全國封鎖措施的影響，今年法國經濟料將萎縮11%。

勒梅爾指出，疫情危機給法國經濟造成巨大的衝擊，但最困難的時期還在後面。

當局第三次下調全年經濟預測，預計法國今年國內生產總值將負增長11%。不過勒梅爾相信，法國經濟會在明年迎來反彈。

他還宣布，將今年法國傳統的夏季打折期限，從原定的6月24日推遲到7月15日開始，仍然持續4周的時間。此舉是要為小商戶提供更多正價銷售商品的時間，以增加其銷售收入。

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