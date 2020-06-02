國際財經

澳洲央行維持現金利率於0.25厘不變，符合市場預期。

澳洲央行行長洛威(Philip Lowe)表示，貨幣政策委員會盡其所能為就業、收入和企業提供支持，並確保為經濟復甦創造有利條件。央行推出的措施旨在將資金成本維持在較低水平，從而為家庭和企業的信貸供應提供支持。這種寬鬆立場將會根據要求在盡可能長的時間保持不變。

洛威稱，在達到充分就業的努力取得進展前，在通脹水平能在2%至3%的目標區間內得到有效維持之前，貨幣政策委員會不會上調現金利率目標。