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根據研調機構Gartner最新數據，估計全球智能手機首季銷量按年減少20.2%，為有史以來最嚴重的下滑，首五大生產商中，以華為跌幅最大，下滑27.3%，蘋果公司的iPhone則跌8.2%。

Gartner表示，由於新型肺炎大流行衝擊環球經濟，消費者停止非必要支出，令智能手機第一季需求下滑，估計按年減少逾兩成，其中，華為期內銷量滑落至4249.9萬部，市佔率14.2%，為第二大智能手機廠；三星仍為龍頭，銷量5533.3萬部，跌22.7%，市佔率18.5%。不過，上述兩大生產商的手機銷量跌幅均高於整體。

Gartner認為，華為將面臨充滿挑戰的一年，儘管自行開發流動服務生態系統，但缺乏Google apps及Google Play商店，不太可能在國際市場吸引新買家。

至於iPhone因供應受影響，加上門市暫停營業，首季銷量按年跌8.2%至4092萬部，市佔率自去年同期的11.9%回升至13.7%，為第三大智能手機廠。

小米(01810)受惠紅米在國際市場銷售強勁，加上積極在網上銷售，首季銷售優於預期，銷量達按年增長1.4%至2781.7萬部，為首五大廠商中表現最佳，市佔率自7.3%攀升至9.3%，超越OPPO，躍居第四大廠。

OPPO同期銷量2394.9萬部，跌19.1%，市佔率微升至8%。