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今日 08:48 國際財經

Visa美國交易量上月跌幅收窄 肺疫打擊減退

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全球主要支付系統營運商Visa表示，5月美國交易處理量跌幅較前一月有所減少，顯示新冠肺炎疫情對消費者開支的負面效應逐漸減退。

根據Visa公告，5月交易處理量跌5%，幅度低於4月時的18%，4至5月累計交易量則按年跌11%。

該公司指，5月跨境交易處理量跌幅為45%，全球交易處理量跌12%。因此，國際市場交易處理量的復元較美國市場為慢。

Visa又披露，與旅遊相關的跨境交易處理量上月跌幅為78%，但跨境電子商貿交易處理量則升18%。

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