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美國總統特朗普周一致電俄羅斯總統普京，談及新冠肺炎疫情，並邀請普京出席七國集團(G7)峰會。

特朗普上周六表示，建議邀請俄羅斯、南韓、澳洲與印度領袖，出席推遲至9月舉行的G7峰會。俄羅斯在2014年因為入侵克里米亞事件，被逐出G8峰會。

加拿大總理杜魯多較早時表示，俄羅斯不應該被邀請出席G7峰會。

白宮與克里姆林宮確認，兩國領袖通電話時談及上述事務。白宮指出，談話內容包括全球經濟重啟情況。克里姆林宮則表示，兩國領袖也討論雙方共同發展太空，以及加強彼此軍事信任。