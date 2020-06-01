國際財經

美股在6月第一個交易日低開後反覆回升，市場對經濟重開的憧憬，抵消美中緊張關係及全美多個城市爆發騷亂等負面消息。道指曾跌162點後，全日低見25220點；亦一度倒升125點，盤中高位觸及25508點。標指和納指也先挫後揚。

道指收市升91點或0.36%，收報25475點。標指及納指分別漲0.38%及0.66%，收報3055點和9552點。重啟經濟概念股造好，波音股價抽高3.80%，為表現最強的道指成分股，Travelers都攀升2.03%。油股埃克森美孚與雪佛龍都進賬超過1%。金融股美國運通、高盛和摩根大通同樣躍升超過1%。蘋果也告漲1.23%。

藥物測試結果失望 藥股受壓

醫藥股周一受壞消息困擾而受壓，拖累道指一度下滑；據悉輝瑞治療乳癌的藥物測試令人失望，股價滑落7.15%收市，默克都倒退1.44%；近日炙手可熱的吉利德(Gilead)開發的瑞德西韋(Remdesivir)，治療新冠肺炎大型測試後顯示藥效有限，股價挫逾3%。藥物股走低亦壓抑標指走勢。

歐股造好，泛歐Stoxx 600指數升1.1%；英股和法股分別錄得1.48%和1.43%的進賬。德國假期休市。

美中兩國的緊張關係未進一步惡化，避險需求稍退，美滙尾段回軟0.53%，報97.83，兌日圓跌0.22%，至每美元兌107.58日圓。英鎊升1.14%，兌1.2490美元，接近3周高位，受惠避疫措施放寬。歐羅亦升0.26%，兌1.1133美元。紐約期金反覆偏軟，仍維持在7年以來高位徘徊，收市微跌0.08%，每盎斯報1750.3美元。

製造業指數好轉至43.1

國際油價個別發展，紐約7月期油曾插3.4%，每桶低見34.27美元，收市回穩只跌0.1%，報35.44美元；布蘭特8月期油一度升2..2%，收市仍漲1.3%，每桶報38.32美元。石油出口國組織與盟友(合稱OPEC+)擬把下次會議提早至本周四舉行，據與會理事透露，屆時將討論延長目前減產措施1至3個月。

美國供應管理協會(ISM)的製造業指數5月見改善，從4月時的11年低位41.5，升至43.1，但稍低於預期；50以下意味製造業活動處於收縮；不過，隨着各州重啟經濟，衡量生產和工廠的指數亦好轉。