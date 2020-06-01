國際財經

美國政府與藥品集團Emergent BioSolutions簽訂總值6.28億美元(48.98億港元)合約，準備好迅速增加新冠病毒疫苗產量。

美國衞生部長Alex Azar表示，有關合約可確保一旦有藥廠成功研發出疫苗後，將有足夠的生產力於短期內大量生產有關疫苗。

根據合約，美國政府旗下BARDA將支付8550萬美元，讓Emergent擴充廠房，Emergent承諾有足夠的產能，為政府迅速生產疫苗。

BARDA至今已經投放20億美元，推動逾30項新冠病毒疫苗研究工作。