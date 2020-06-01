國際財經

新加坡財政部第二部長英蘭妮(Indranee Rajah)表示，新加坡必須設法減少對外國工人的依賴，並在其後疫情經濟中，加快對某些工作的自動化。

英蘭妮說，應該有愈來愈少的重複手工操作，這些應該被自動化所取代，當地人口可以在更高的增值活動上做更多的工作。但這必須謹慎地分階段進行，因為不能一下子取消所有的手工勞動。

她又指出，新加坡將重新設計其基礎設施系統，重點投資清潔能源、公共衞生，以及訊息和通訊技術領域的夥伴關係，同時促進友好的監管環境。