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今日 16:19 國際財經

南韓削今年經濟增長預測至0.1%

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新冠疫情導致經濟萎縮，南韓總統文在寅敲定下半年經濟政策方向，並將今年的經濟增長預期，從此前的2.4%大幅下調至0.1%。當局稱，考慮到疫情復發或在冬季再次流行等下行因素，不排除經濟增速進一步下滑的可能性。

政府預測，今明兩年的實際國內生產總值(GDP)增長分別為0.1%和3.6%；今年進出口將分減8.7%和8%，明年將分增9.2%和8.5%；居民消費今年將減少1.2%，明年將增長4.5%；今明兩年的經常項目收支將達到580億美元和560億美元。

南韓表示，雖然就業市場遭疫情衝擊，但政府的支援政策將發揮緩衝作用，今年新增就業人數預料為零。

另外，南韓政府到2025年將投入76萬億韓圜(約4924億港元)，冀克服疫情影響，其中包括數字化新政耗資13.4萬億韓圜、綠化新政耗資12.9萬億韓圜，另有5萬億韓圜用於穩定就業。

政府將扶持數據、網路、人工智能生態系統，在中小學教室覆蓋無線網路，汰換老舊筆記型電腦，打造遠端教育和非接觸醫療基建，並對18.6萬套老舊公租房、託兒所、衞生站、國立中小學及幼兒園進行環保改造，爭取到2022年借此創造55萬個可持續的就業崗位。信用卡年消費額所得稅稅前扣除額度將提高，政府將向1600多萬人發放每人平均1萬韓圜的8種消費券。

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