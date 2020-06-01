國際財經

美國總統特朗普為香港國安法對中國發出的威脅，不如市場原先所擔憂的那麼嚴重，市場暫鬆一口氣，避險情緒緩和，加上OPEC+傳研短暫延長減產，歐洲股市早段漲逾1%。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6178點，漲101點或1.67%；法國CAC 40指數報4780點，升85點或1.82%；意大利富時MIB指數報18509點，漲312點或1.72%。

德國今日假期，金融市場休市。

道指期貨暫報25493點，升115點。

美國總統特朗普上周五稱，將會啟動取消本港特殊地位，但未有提及實質措施。他指摘中國對美國實施貿易不公平政策、在疫情方面實行隱瞞、並宣布將檢討取消香港特殊待遇的政策。但他最終未有取消中美首階段貿易協議，制裁中國的力度較溫和，華爾街投資者對兩國關係惡化的憂慮紓緩。

英國與歐盟本周恢復就未來關係展開談判。歐盟首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)批評英國態度倒退，拖累談判進度。他又指英國要為談判陷入僵局承擔責任，警告如果雙方最終無法達成協議，各方也要付出代價，而英國損失更大，強調歐盟希望與英國達成相互不徵關稅的貿易協定。

油市方面，路透引述消息人士稱，俄羅斯不反對石油出口國組織與盟國(OPEC+)提前一周，於本周舉行會議，以決定減產協議未來做法。另有外電報道，OPEC+將於會議上，討論短暫延長現有減產規模，採討中的延長減產970萬桶的時間介乎1至3個月，視乎油市表現而定。

市場觀望OPEC+或本周召開會議，油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報35.42美元，跌0.07美元或0.2%；倫敦布蘭特期油報37.77美元，跌0.07美元或0.18%。