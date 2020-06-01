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今日 12:32 國際財經

日企首季資本支出跌轉升 企業盈利大減

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日本首季企業資本支出按年增長4.3%，主要受電力機械需求提振；去年第四季為下降3.5%。但期內盈利大幅下滑，突顯新冠疫情對經濟的影響擴大。

上季企業經常性盈利按年下降32%，創2009年第三季以來最大降幅，受累於汽車和其他交通類商品需求減少。銷售額亦按年下降3.5%，連續第三個季度倒退，去年第四季為下降6.4%。

對資本規模在1000萬日圓至10億日圓或以上的企業調查顯示，上季製造商的資本支出按年增加0.6%。去年第四季為下降9%。

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