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今日 03:56 國際財經

Embraer洽逾46億銀行貸款 維持正常生產

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路透引述巴西政府消息人士稱，國營飛機製造商Embraer與國營開發銀行BNDES及其他銀行洽商，希望在6月內取得6億美元(46.8億港元)借貸。

根據報道，有關貸款將用作維持客機與私人飛機的生產，以應對市場需求。Embraer發言人承認，與銀行洽商融資，以作為營運資金，維持飛機生產以滿足客戶需求。

該公司較早時披露，截至3月底手頭訂單總值為160億美元。

另外，巴西政府因應新冠肺炎疫情，正洽商救助航空業的安排，預期Embraer也可獲得4億美元救助貸款。

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