國際財經

綜合投資專家看法，美國股市本周五大焦點，首推美國5月失業率，其次是其他美國經濟數據、中美兩國關係、歐央行刺激經濟措施，以及英國脫歐談判進展等。

首個焦點是美國周五公布的上月非農業職位數據與失業率。受到新冠肺炎疫情衝擊，市場預期，美國5月失業率將升至19.8%，非農業職位減少825萬個。

雖然美國多個州份重啟經濟，令到就業情況有好轉跡象，但5月數據將無法反映有關情況。不過，如果數據較預期佳，將對股市有利好作用。

第二個焦點是包括美國上周首次申領失業救濟人數與供應管理協會(ISM)的製造業數據。前者於周四公布，而後者於周一公布。其他美國經濟數據還有工廠訂單與私人職位報告等。

除了美國經濟數據外，本周值得關注的經濟數據還有德國4月工廠訂單，英國周一公布的製造業採購經理指數(PMI)與周三公布的PMI終值。

第三個焦點是中美兩國爭拗。美國上周對於北京政府以港版國安法限制香港自由程度的做法作出制裁措施。事件可能觸發兩國矛盾再度升溫，甚至再度爆發嚴重貿易爭拗，情況令到投資者感關注。

第四個焦點是歐央行周四公布的新一輪刺激經濟措施。上周，歐盟公布7500億歐羅刺激經濟計劃後，令到歐央行有壓力要進一步推動經濟。

市場人士估計，歐央行周四將公布增加原先的大流行病緊急購債計劃規模5000億歐羅，並且把有關時限延至2021年中。同時，歐央行預期將公布經濟評估，反映當地經濟深陷衰退。

第五個焦點是英國脫歐談判。雖然大部分人認為，英國訂下2020年底為雙方未來關係談判終結時間，但是歐盟政界普遍認為，雙方在有關限期前無法達成協議。因此，雙方將需要準備在無協議下結束過渡期。事件可能對英鎊滙價有較大衝擊。