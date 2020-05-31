國際財經

中美兩國關係再度緊張，美國股市上周表現個別發展。展望本周，市場焦點預期是5月非農業職位數據、中美兩國關係進展，以及美國各州陸續重啟經濟活動後情況。

回顧美國上周股市表現，華爾街在周一假期休息後，市場情緒反覆。上周五，市場關注美國可能就香港問題，對中國實施嚴厲制裁，以致股市一度偏軟，但結果沒有意外驚嚇，三大指數扳升，整周市道持平。

展望本周，投資者相信首要焦點是周五公布的美國5月非農業職位與失業率數據。

市場預期，美國5月失業率將升至19.8%，突破前一月14.7%紀錄高位。至於非農業職位減幅，市場預期為850萬份，大幅少於前一月的2050萬份。

其他重要經濟數據方面，還有周一公布的供應管理協會(ISM)製造業指數與製造業採購經理指數(PMI)，周二公布的美國5月汽車銷售，周三的ISM服務業指數與非製造業PMI。

至於中美兩國關係變化，Prudential Financial首席策略師Quincy Krosby表示，問題端視香港情況發展。她預期，美國股市本周將繼續反覆，投資者將尋找具潛力增長型股份，針對的是疫情下的受惠者，或者未來受惠者。

BTIG股票主管Julian Emanuel相信，社媒與科技企業將繼續有沽壓，以致整體大市表現欠佳。他認為，大市自3月底位反彈，上升動力轉弱，部分強勢股升幅很大，令到中線前景欠佳。他估計，標普升破3000點後，短期內窄幅徘徊格局。