國際財經

隨着美國新冠肺炎疫情重災區也重啟經濟活動，市場憧憬消費開支回升，專家相信，非必需消費品類將成為具潛質的投資對象。

紐約上月公布，將於6月8日開始重啟經濟第一階段。市場人士相信，飽受疫情打擊的零售業可能已經度過最壞時間。當然，這不是意味消費者很快回復疫前消費模式，而且部分零售類企業也可能不會感受到收入顯著回升的現象。不過，前景已經開始見到曙光。

零售業股份今年表現其實不算差，標普零售分類指數今年以來累升12.9%，主要受惠於亞馬遜的31%升幅，服裝類企業的股價今年累計跌16.2%。

本周，美國多間零售巨擘公布上季業績，包括Gap、American Eagle Outfitters、蒂芙尼(Tiffany & Co)、Vail Resorts等。

Harris Financial管理合夥人Jamie Cox表示，上述非耐用品類零售商的業績數據肯定是極壞的，但他們的管理層可能發表對前景看好的言論，股價走勢可能逆轉。

富國資產管理多元化資產解決方案高級策略師Brian Jacobsen認為，非耐用品類零售商可能成為未來數月消費開支上升的受惠者。但他相信，有關情況令人關注，也是具挑戰性的。

Schwab Center for Financial Research副總裁Randy Frederick指，除了銷情數據外，市場還關注零售商如何取得融資，捱過經濟寒冬。

另一個本周關注焦點，相信是周五公布的美國5月非農業職位與失業率數據。市場預期，5月失業率將升至19.8%，突破前一月14.7%紀錄高位。至於非農業職位減幅，市場預期為740萬份，大幅少於前一月的2050萬份。