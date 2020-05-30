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Moderna展開新冠疫苗新階段測試

美國生化藥廠Moderna披露，新冠肺炎疫苗研究的新一輪進展。

根據公告，每個年齡群組的首名參與者已經注射該款名為mRNA-1273的測試中疫苗，而每名參與者將於28天後再被注射疫苗一次，然後再進行12個月觀察，以確定成效。該公司預備對2個年齡群組的共600名參與者進行研究。

集團較早時公布，第一階段活體測試初步數據顯示，有部分參與者產生抗體。消息被視為疫苗研究有進展。

Moderna周五股價升逾10%，大部分升幅是在最後階段出現。上述消息曝光後，該公司股價在市後時段表現持平。

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